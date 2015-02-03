В России "изменницу" Давыдову выпустят из СИЗО под подписку о невыезде

В России обвиненную в государственной измене многодетную мать Светлану Давыдову освободят из СИЗО под подписку о невыезде.

Об этом сообщил адвокат россиянки Иван Павлов, говорится на сайте телеканала "Дождь".

В то же время защитник уточнил, что Давыдова выйдет из СИЗО "Лефортово", в котором она сейчас находится, в течение часа.

Напомним, 21 января в городе Вязьма Смоленской области РФ сотрудники ФСБ арестовали Светлану Давыдову по подозрению в госизмене в пользу Украины.

На следующий день суд избрал кормящей матери семи детей меру пресечения в виде двух месяцев содержания в СИЗО "Лефортово" в Москве.

По данным ФСБ, в апреле 2014 года Давыдова позвонила в посольство Украины и сообщила, что солдаты из воинской части №48886 отправились в "командировку" в Донецк. Арест многодетной матери вызвал бурю возмущений в российских соцсетях, в интернете начался сбор подписей под петицией "Об изменении меры пресечения … Давыдовой".