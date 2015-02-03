Экс-вице-премьер РФ о европейском выборе Украины: настоящая свобода завоевывается с оружием в руках

Европейский выбор Украины является иррациональным, но именно он, в конечном итоге ведет к настоящему богатству и процветанию, считает экс-вице-премьер России Альфред Кох.

Об этом он написал в своем Facebook.

"Так что же тогда толкает людей не в объятие Путина, а в противоположном направлении? А вот Путин и толкает!

Никакой Европы - нету. Как известно, волны Атлантического океана разбиваются о Шепетовку. Есть мечта о Европе. Есть экзистенциальный протест. Есть вера. Есть вера в себя. В собственный выбор. В то, что никто не может мной помыкать. Никто! Слышишь, Путин! Никто не может мной помыкать!

Многие люди не чувствуют потребности в свободе. И они не понимают: чего хохлы залупаются? Ведь как дважды два ясно, что Путин дело предлагает. Выгодно, спокойно, ненакладно... Такой же выбор был и у Эзопа: вот тебе кров и еда у доброго хозяина. Но он выбрал смерть: "Где тут пропасть для свободных людей?" Правда, глупец?

Сегодня Украина - это то, что осталось нам от 90-х. Это то, что осталось от наших юношеских грез. Это мечта о свободе. О настоящей свободе. Не подаренной царем или американскими оккупантами. А завоеванной с оружием в руках. Свободе, политой кровью. Впрочем, другой свободы, как мы теперь убедились, не бывает.

Выбор свободы - всегда иррационален. Всегда можно доказать, что он ведет к потерям и убыткам. Но (какая странная закономерность!) - именно он ведет к настоящему богатству и процветанию", написал Кох.

Напомним, ранее известный радиоведущий Сева Новгородцев заявил: украинцы с запорожских времен ощущают вольницу, а в Европе нужно соблюдать законы.