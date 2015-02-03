Порошенко заверил: Украина не будет федерацией, а останется единой

Президент Петр Порошенко заявил, что наша страна не будет федерацией, а останется унитарным государством.

Об этом он сообщил в Харькове во время встречи с активом области, пишет УНИАН.

"Украина не будет федерацией, а останется унитарной", - отметил глава государства, добавив, что 85% граждан поддерживают эту идею.

Также Президент подчеркнул, что уверен в таком выборе украинцев и даже может вынести этот вопрос на референдум.

В то же время он сообщил, что единственным государственным языком для госслужащих останется украинский. При этом, по его словам, других граждан не будут лишать права говорить на любом языке.

Между тем Порошенко сказал, что единство Украины - это отсутствие "второго фронта" и возможность победить на главном фронте Отечественной войны 2014-2015 годов, который находится на Донбассе.

Напомним, ранее Петр Порошенко провел встречу с польским экономистом, политиком Лешеком Бальцеровичем и пригласил его приобщиться к процессу реформ в Украине.