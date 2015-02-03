Абсурдное обвинение Давыдовой вредит Путину - Немцов

Российский оппозиционер Борис Немцов назвал выдвинутое многодетной матери Светлане Давыдовой обвинение в государственной измене абсурдным.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В то же время политик заявил, что ее уже освободили из СИЗО.

"Крутая новость - Светлану Давыдову освободили из "Лефортово". Она отправилась к своим семерым детям и двухмесячной дочке Кассандре", - отметил оппозиционер.

"Теперь надо добиваться снятия со Светланы абсурдного обвинения в госизмене, которое, кстати, и Путину (президент РФ Владимир Путин - ред.) вредит, так как лишний раз доказывает присутствие российских войск на Донбассе", - добавил Немцов.

Напомним, ранее адвокат Светланы Давыдовой сообщил, что ее освободят из СИЗО под подписку о невыезде. Больше о деле россиянки и выдвинутом ей обвинении читайте здесь.