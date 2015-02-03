Порошенко предупредил: враг через свою агентуру хочет поджечь Харьковщину

Президент Петр Порошенко заявил, что враг Украины планирует с помощью своей разветвленной агентуры поджечь Харьковскую область.

Об этом он сообщил в Харькове во время совещания с административно-хозяйственным активом, говорится на сайте главы государства.

В то же время Порошенко призвал харьковчан не терять бдительности.

"Наш враг планировал - и все еще планирует - через свою разветвленную агентуру поджечь Харьковскую область, принести сюда такие же беды и страдания, которые он обрушил на головы жителей Донбасса", - отметил Президент.

"Мы сильные, прежде всего, своим единством. Я уверен, мы победим, выстоим, реформируем и изменим страну", - добавил глава государства.

При этом Порошенко подчеркнул, что, несмотря на идеологические разногласия, политические силы Харьковской области поддерживают единство и территориальную целостность нашей страны.

"Политические конфликты внутренние, в смысле политической конкуренции и борьбы, не должны раскачивать ситуацию. Они должны решаться цивилизованно, на местных выборах", - считает он.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что наша страна не будет федерацией, а останется унитарным государством.