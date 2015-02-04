Рада требует судить руководство России и главарей боевиков в Гааге

Верховная Рада обратилась с заявлением в Международный уголовный суд в Гааге для наказания преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных высшими должностными лицами России.

Соответствующее решение поддержал 271 нардеп, пишет Укринформ.

Согласно тексту заявления, Рада обращается в Международный уголовный суд с целью привлечения к уголовной ответственности высших должностных лиц Российской Федерации и руководителей ДНР и ЛНР за преступления против человечности, военные преступления, совершенные на территории Украины, начиная с 20 февраля 2014 года и до сегодняшнего дня.

В заявлении также идет речь, что Украина признает юрисдикцию Международного уголовного суда относительно преступлений против человечности и военных преступлений высшими должностными лицами РФ и другими лицами, приведших к тяжелым последствиям и массовым убийствам украинских граждан.

Напомним, ранее российский оппозиционный политик, лидер партии "Западный выбор" Константин Боровой заявил, что Президент Украины Петр Порошенко – именно тот человек, кто будет судить Владимира Путина или, по крайне мере, свидетельствовать против него в Гаагском суде.