СБУ рассекретила материалы дела Пукача по Гонгадзе

СБУ рассекретила все имеющиеся у нее материалы дела по обвинению экс-генерала МВД Алексея Пукача в организации убийства Георгия Гонгадзе, сообщил глава СБУ Валентин Наливайченко.

Об этом передает "Украинская правда".

"Все, что касается нас - да (рассекретили)", - заявил он.

"Более того, мы направили официальные обращения к другим (силовым структурам), чтобы они сделали то же самое", - добавил глава СБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что Пукач настаивает, что к убийству Гонгадзе причастны Кучма и Литвин.