Новая военная колонна под Макеевкой: ОБСЕ зафиксировала 21 грузовик с боеприпасами для "Градов"

В районе Макеевки Донецкой области сотрудники миссии ОБСЕ зафиксировали колонну из 21 грузовика, которые перевозили боеприпасы для систем залпового огня БМ-21 Град.

Об этом говорится в отчете миссии, сообщает "Новое время".

"На восточной окраине контролируемой ДНР Макеевки (10 км к востоку от города Донецк) СMM наблюдала 21 зеленый грузовик военного типа... Некоторые грузовики были покрыты; в тех, что не были покрыты, СММ могли видеть коробки с боеприпасами (Град)", - говорится в сообщении.

Кроме того, наблюдателями ОБСЕ были замечены два военных бензовоза.

Возле населенного пункта Рассыпное, которое также находится под контролем боевиков, наблюдатели зафиксировали три Урала, которые перевозили реактивные системы залпового огня.

Напомним, ранее сообщалось, что под Макеевкой боевики установили "Смерч".

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