Артиллерия сил АТО "предупредила" боевиков и уничтожила "Град" под Счастьем

Артиллерия сил АТО уничтожила установку залпового огня "Град" боевиков в районе Счастья на Луганщине.

Об этом оперативное командование "Север" сообщает на своей странице в Facebook.

"Артиллерийские подразделения сектора выполняли предупредительные огневые задачи. Ориентировочные потери противника составили одну единицу БМ-21 "Град" в районе населенного пункта Обозное (5 км восточнее Счастья). Потери живой силы незаконных вооруженных формирований на данное время уточняются", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-центра, интенсивность обстрелов боевиками, по сравнению с прошлыми сутками, снизилась, имеет хаотический характер. Так, за прошлые сутки пророссийские наемники нанесли 15 обстрелов по позициям войск ОК "Север".

В частности, боевики дважды обстреляли из ствольной артиллерии и минометов личный состав, выполняющий боевые задачи в районе населенных пунктов Трехизбенка и Нижнее. Четыре раза из стрелкового оружия и гранатометов подвергся обстрелам личный состав под Станично-Луганским. Также под огонь из разных образцов оружия попали населенные пункты Ольховое и Крымское.

Напомним, что боевики боятся атаковать на Луганщине: используют засады и "блуждающие" танки.

Больше об атаках боевиков, ситуации под Дебальцево и на Донбассе читайте в спецтеме "Главреда".