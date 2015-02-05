Рада дала согласие на задержание одиозного судьи Киреева

Верховная Рада приняла постановление о предоставлении согласия на задержание и арест (взятие под стражу) судьи Печерского районного суда города Киева Родиона Киреева (№ 1753).

Об этом передает УНИАН.

За это решение проголосовали 297 народных депутатов из 343, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сказал в своем выступлении председатель Верховного Суда Украины Ярослав Романюк, в ВСУ поступило представление от тогдашнего генерального прокурора Олега Махницкого, в котором был поднят вопрос о необходимости получения согласия парламента на задержание и арест Киреева. Отмечалось, что Кирееву было объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьей 374 Уголовного кодекса Украины. "Это нарушение права на защиту, а именно - непредоставление судьей своевременно защитника подсудимому", - сказал Романюк.

Также, по его словам, речь идет о совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 375 УКУ - вынесение судьей заведомо неправосудного судебного решения об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, что повлекло тяжкие последствия.

"Ввиду того, что судья Киреев скрывается от следствия, место его нахождения принятыми оперативно-розыскными мерами установить не удалось, генеральный прокурор просил поддержать его представление", - сказал Романюк и добавил, что поддерживает это представление и вносит его на рассмотрение парламента.

Напомним, ранее сообщалось, что судье Кирееву грозят 8 лет тюрьмы, милиция объявила его в розыск.