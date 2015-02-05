Боевики обстреляли кассетными минами центр Станицы, ранены два силовика - Москаль

Боевики обстреляли кассетными минами центральную часть Станицы Луганской и повредили здание райгосадминистрации.

Об этом сообщается на сайте главы Луганской ОГА Геннадия Москаля.

По его информации, "в Станице и близлежащих селах обстрелы боевиков практически не прекращались. В райцентре артиллерийскими снарядами повреждены 8 жилых домов, ранения получили двое украинских силовиков.

На 11 улицах осколками посечены труби газопроводов низкого и среднего давление.

Кроме того, в Валуйском в результате прямого попадания артиллерийского снаряда разрушен жилой дом, повреждены несколько соседних домов, перебит газопровод.

Уже почти месяц Станица и семь окрестных деревень остаются без электроэнергии, центральной воды и тепла. Восстановить системы жизнеобеспечения в ближайшее время вряд ли удастся", - говорится в сообщении ОГА.

Напомним, ранее в штабе АТО отмечали, что в течение ночи с 4 на 5 февраля противник 21 раз обстрелял позиции украинских войск.

По информации штаба, все атаки врага армейские подразделения успешно отразили, а потери противника за сутки, по предварительным данным - 190 человек погибших и 7 единиц уничтоженной техники.