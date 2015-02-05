Боевики на Донбассе накапливают силы: готовят наступление на трех направлениях, карта зоны АТО

Украинские силовики ежедневно фиксируется интенсивное перемещение через российско-украинскую границу грузовых автомобилей и товарных поездов, которыми с территории России на Донбасс доставляется боевикам военная амуниция, боеприпасы и вооружение.

Об этом говорится в сообщении ИАЦ СНБО.

"Незаконные вооруженные формирования намерены продолжать наступательные действия на Волновахском, Донецком и Дебальцевском направлениях", сказано в сообщении.

В свою очередь украинские военные прочно удерживают свои позиции, подчеркнули в СНБО.

Напомним, ранее сообщалось, что боевикам не хватает снарядов к "Градам": Россия не успевает гнать эшелоны боеприпасов.

Подробнее о ситуации в зоне АТО читайте в спецтеме "Главреда".