Европолитики надеются, что у Путина "хватит мозгов" для прекращения войны в Украине - Немцов

Российский оппозиционер Борис Немцов прокомментировал запланированный канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом визит в Москву, назвав его уникальным.

Об этом он сообщил в интервью изданию "Гордон".

"Я не помню случая, чтобы главы европейских государств вместе ездили в Москву", - отметил политик.

По его словам, "сама по себе поездка Меркель и Олланда уникальная и очень важная. "Это последняя в данной фазе политическая попытка урегулировать военный конфликт в Украине", - считает Немцов.

"Олланд и Меркель надеются на то, что у Путина (глава РФ Владимир Путин - ред.) хватит мозгов для замораживания конфликта или его прекращения. Их мирный план, скорее всего, основан на выполнении минских договоренностей", - подчеркнул оппозиционер.

"Европейцы предложат зафиксировать линию разграничения между ДНР/ЛНР и Украиной на тех позициях, которые сложились на сегодняшний день. Хотя мы знаем, что с сентября 2014 года боевики захватили 500 квадратных километров украинской земли. И эта тема будет звучать на переговорах", - сообщил он.

Также Немцов выразил мнение, что если договориться c Путиным лидерам ЕС не удастся, то война в нашей стране активизируется с новой силой.

"Очевидно, если договориться не удастся, война разразится с новой силой. Сейчас в Европе и США активно обсуждается тема поставок оружия в Украину. Оказание военной помощи Украине Путин может использовать для развязывания полномасштабной войны. Он будет вынужден активизировать действия военных", - заявил политик.

"Я хотел бы, чтобы они договорились. Путин неадекватен, но очень боится потерять власть. Легализация для русского народа факта войны России и Украины приведет к резкому падению его рейтинга", - отметил оппозиционер.

"Более 70% граждан высказываются против украинско-российской войны. Но он до сих пор умудряется оболванивать русский народ - лишь 10% граждан знают, что в Украине воюют российские военные", - подчеркнул Немцов.

При этом он считает, что, "несмотря на неадекватность и отсутствие договороспособности, инстинкт сохранения власти может каким-то образом остановить Путина". "Хотя уверенности в этом нет", - сообщил он.

Напомним, ранее Борис Немцов выразил мнение, что победителей в войне на Донбассе не будет ни в Украине, ни в России.