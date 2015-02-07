Циничный план Путина: предложил западным лидерам создать в Украине новое Приднестровье - СМИ

Президент России Владимир Путин предложил своей вариант решения конфликта в Украине, который назвали "слишком циничным".

Об этом ссылаясь на дипломатические источники пишет The New York Times, сообщает Украинская правда.

"Это не мирный план. Это дорожная карта для нового Приднестровья или Абхазии в Украине. Это циничная попытка избежать всех обязательств, взятых на себя в Минске", - заявил один из высокопоставленных дипломатов на условиях анонимности.

В четверг, 5 февраля, госсекретарь США Джон Керри сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд получили предложения от Путина по решению конфликта в Донбассе.

Подробности этого плана неизвестны, официально о нем ни одна из сторон вообще не сообщала.

Керри отметил, что Меркель и Олланд приготовили свои планы по достижению мира в Украине, с которыми и прилетели в четверг в Киев для переговоров с Петром Порошенко.

В пятницу Олланд и Меркель поедут в Москву, где встретятся с Путиным.

По информации российских СМИ, Олланд и Меркель могут предложить Москве и Киеву заморозить конфликт на востоке Украины.

Как известно, 5 февраля, в Киеве прошло расширенное заседание с участием Президента Петра Порошенко, Ангелы Меркель и Франсуа Олланда.