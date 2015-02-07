В ООН назвали условия, при которых могут направить своих миротворцев в Украину

Решение о развертывании в Украине миротворческой миссии ООН в конечном счете будет принимать Совет Безопасности ООН. Однако, для того чтобы ООН формально начал подготовку к развертыванию "голубых касок" в Украине, должны быть выполнены два условия.

Об этом сказал заместитель официального представителя генсекретаря ООН Фархен Хак, комментируя возможность отправки в Украину миротворческой миссии, пишет ТАСС.

"Обязательно нужен соответствующий запрос от страны, а также мандат, утвержденный Советом безопасности. Пока ни того, ни другого на данный момент нет", - заявил Хак.

По его словам, что Совет безопасности не ведет никаких официальных дискуссий на этот счет, однако не исключил того, что тема отправки миротворцев может вестись на неофициальном уровне.

"Любое миротворческое присутствие потребует решения членов Совета Безопасности ООН. Мы не в курсе, чтобы на данном этапе в Совете шли дискуссии на этот счет", - сказал он.

Накануне представитель МИД РФ Александр Лукашевич ранее заявил, что на встрече президентов России, Франции и Германии, которая состоится в пятницу, будет затронут вопрос об отправке на восток Украины миротворцев ООН.

Напомним, ранее народный депутат, руководитель "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук считает, что президент России Владимир Путин решил склонять Украину к введению на Донбасс "миротворцев", что позволит ему удерживать оккупированные территории под контролем.