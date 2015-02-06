Под Дебальцево отправили отряд российского спецназа для диверсий в тылу силовиков

Боевики так называемой ЛНР отправили под Дебальцево "отряд специального назначения", общей численность 70 человек.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

"Со стороны Алчевска под Дебальцево (район Чернухино – Новогригоровка) отправлен из ЛНР некий "отряд специального назначения" общей численностью до 70 чел.

Порядка 80% личного состава данного подразделения – граждане РФ (все – бывшие военнослужащие подразделений спецназа ГРУ и участники боевых действий), идентифицированы также военнослужащие РФ из оккупированного Крыма. Задача "отряда" – проведение силами отдельных ДРГ диверсий в тылу украинских войск", - пишет эксперт.

Напомним, украинские военные сообщали, что у боевиков в Дебальцево Донецкой области, где идут активные боевые действия, появилось очень много танков. Однако за пару дней в районе плацдарма силовики уничтожили 6 вражеских танков и 8 подбили.