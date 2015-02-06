Пукач обвинил прокуроров и судью: принуждали не упоминать Кучму и Литвина

Бывший генерал МВД Алексей Пукач, осужденный к пожизненному заключению по обвинению в организации убийства в 2000 году журналиста Георгия Гонгадзе, заявил, что прокуроры Владимир Шилов, Роман Волошин и судья Печерского райсуда Киева Андрей Мельник принуждали его не упоминать экс-президента Леонида Кучму и экс-спикера Владимира Литвина.

Об этом Пукач заявил сегодня на заседании Апелляционного суда Киева, который рассматривает жалобу адвокатов потерпевших на его приговор, сообщает УНИАН.

"Прокуроры Шилов, Волошин и судья Мельник не только хотели, чтобы я не назвал этих людей, - Кучму, Литвина, а обвинил других - бывшего председателя ВР Мороза, бывшего председателя ВР Ткаченко и втянул в дело Марчука, Плюща", - сказал Пукач.

Он также заявил, что другая группа людей (каких именно, он не уточнил) хотела втянуть в дело об убийстве Гонгадзе лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко и ее многолетнего первого заместителя в партии Александра Турчинова.

"Но я не мог обвинить всех этих людей", - отметил Пукач. Также он заявил, что адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко якобы также оказывала давление на него.

В свою очередь в комментарии журналистам Теличенко отметила, что не будет комментировать "всякую чушь".

В то же время в ходе судебного заседания журналист Алексей Подольский, который также проходит по делу Пукача в качестве потерпевшего в результате его действий, обратился в суд с ходатайством рассмотреть и передать в Генеральную прокуратуру его заявление о совершении прокурорами Шиловым и Волошиным, а также судьей Мельником, преступления во время рассмотрения дела по обвинению Пукача.

По словам Подольского, эти люди оказывали давление на Пукача и заставляли его давать те показания, которые им нужны. Сейчас суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.

Ранее сообщалось, что Пукач настаивает, что к убийству Гонгадзе причастны Кучма и Литвин.