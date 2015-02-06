Стартовала Мюнхенская конференция, в центре внимания - украинский кризис

В пятницу, 6 февраля, стартовала трехдневная 51-я Мюнхенская конференция по безопасности (MSC), в центре внимания работы которой будет возникший в Украине кризис.

Об этом пишет УНИАН.

В то же время агентство уточнило, что мероприятие началось в 16:00 по киевскому времени.

Председателем конференции является немецкий дипломат Вольфганг Ишингер, который уже выступил с приветственным словом.

"Открывают дискуссию со вступительными заявлениями министр обороны Германии Урсула фон драл Ляен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг", - добавили журналисты.

По данным организаторов, основная задача конференции заключается в обсуждении текущих и будущих проблем в безопасности и внешней политике.

"Основными темами 51-й Мюнхенской конференции по безопасности будет крах международного порядка в связи с кризисом в Украине и его последствия для европейской архитектуры безопасности, а также ситуация на Ближнем Востоке", - добавило агентство.

Глобальный кризис беженцев и борьба с терроризмом также будут среди основных обсуждаемых проблем на мероприятии.

Напомним, ранее сообщалось, что 6 февраля на конференции встретятся Президент Петр Порошенко, глава МИД России Сергей Лавров, канцлер Германии Ангела Меркель и госсекретарь США Джон Керри.