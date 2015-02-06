"Киборг" объяснил, почему десантники до последнего удерживали донецкий аэропорт

Силы АТО до последнего удерживали донецкий аэропорт, чтобы не дать боевикам возможности захватить соседние Пески и Авдеевку.

Об этом защитник донецкого аэропорта из 95-й отдельной аэромобильной бригады с позывным "Жора" рассказал на чате в "Главреде".

"Была задача – держать аэропорт, и мы его держали. Аэропорт никто не оставлял сепаратистам. Территорию аэропорта контролирует украинская артиллерия, и все подходы к аэропорту сейчас большими силами пытаются "отжать" ВДВ Украины", - рассказал Жора.

"По той информации, которая есть у меня, если бы мы оставили аэропорт, то мы бы оставили и Пески, и Авдеевку, и всю южную часть в Донецке, которая идет за терриконы", - объяснил киборг.

"Никто не оставлял аэропорт сепаратистам, - говорит супруга десантника волонтер Ирина. - Потому что если бы оставляли, "200-х" было бы куда меньше".

"Пацаны до последнего стояли, даже без крыши стояли. Потому никто ДАП "не оставлял". Если бы была договоренность, все бы сели в БТРы и выехали оттуда. А так, мы имеем кучу "200-х" в моргах, в ДАПе, которых ищут родственники, но мы им пока ничем помочь не можем", - посетовала она.

Напомним, что раньше "киборг" рассказал о тактике боев на Донбассе: русские и мы выставляем по 10 танков, а дальше все решает профессионализм.