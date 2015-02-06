Вдова Гонгадзе о деле Пукача: нужно узнать, кто приказал ему совершить убийство

Мирослава Гонгадзе - вдова убитого в 2000 году журналиста Георгия Гонгадзе - заявила, что нужно узнать, кто приказал экс-генералу МВД Украины Алексею Пукачу убить ее мужа.

Об этом она сообщила журналистам после судебного заседания по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор бывшему милиционеру, осужденному в январе 2013 года за убийство сотрудника СМИ, пишет УНИАН.

"Однозначно, Пукач не убивал Георгия из-за каких-то собственных убеждений, или какому-то негативу", - отметила вдова Гонгадзе.

По ее словам, "он делал это по заказу высших должностных лиц". "И надо очень четко определить, кто давал приказ Пукачу убить Георгия", - подчеркнула она.

"Мы не поддаем сомнению, что сам Пукач получил соответствующее наказание. Этот человек должен отбывать наказание до конца своей жизни. В то же время вопрос непризнания заказа этого преступления мы поддаем сомнению", - добавила вдова журналиста.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ рассекретила все имеющиеся у нее материалы дела по обвинению экс-генерала МВД Алексея Пукача в организации убийства Георгия Гонгадзе.

Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту.