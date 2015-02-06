В Кремле Путин и европолитики "с глазу на глаз" говорят о Донбассе

В пятницу, 6 февраля, в Кремле начались переговоры между канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олланд и главой РФ Владимиром Путиным.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

В то же время собеседник уточнил, что "переговоры проходят в формате "с глазу на глаз", без участия членов делегаций и каких-либо экспертов".

Напомним, ранее сообщалось, что Ангела Меркель и Франсуа Олланд прибыли в Москву для обсуждения с главой РФ Владимиром Путиным механизмов решения конфликта на Донбассе.

До этого европолитики побывали в Киеве, где обговорили ситуацию на востоке Украины с Президентом нашей страны Петром Порошенко.