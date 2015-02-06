Княжицкий заявил о попытках в Раде вернуть пропаганду РФ в украинский телеэфир

В Верховной Раде появилась группа народных депутатов, которые пытаются вернуть российскую пропаганду в украинский телеэфир.

Об этом сообщил народный депутат из фракции "Народный фронт", глава комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий, пишет УНИАН.

По его словам, парламент 5 февраля принял важное решение, ограничив российскую пропаганду в украинском медиа эфире.

"Мы проголосовали за то, чтобы запретить все сериалы, которые носят антиукраинский (характер - ред.) или пропагандируют армию, или силовые органы страны-агрессора. Это касается всех фильмов, начиная с 1991 года. И частично учли поправку, в которой сказано, что запрещаются также все российские сериалы с 2014 года. Таким образом, мы ограничили российскую пропаганду в украинском медиа эфире и дали возможность украинским производителям начать производство своего продукта, а каналам заказывать наши украинские сериалы у наших производителей", - сказал он.

"Однако это не устроило "Оппозиционный блок", депутаты которого уже зарегистрировали законопроект, направленный на отмену этого закона", - подчеркнул парламентарий.

По информации Княжицкого, представители "Оппозиционного блока" "предлагают депутатам других политических сил за большие деньги отозвать свои голоса за уже принятый закон".

"Представители "Оппозиционного блока" ищут тех, кто готов за деньги отозвать свои голоса за наш законопроект. Потому что им нужно сохранить российское влияние под любым предлогом", - рассказал политик.

Народный депутат не исключает, что на ближайшем Согласительном совете руководителей парламентских фракций этот вопрос будет подниматься.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №1317, запрещающий демонстрировать фильмы, содержащие популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора.

Среди других требований в законопроекте прописано, что фильмы и сериалы не могут пропагандировать насилие, невежество, неуважение к родителям, а также наркоманию, токсикоманию, алкоголизм и другие вредные привычки.

Кроме того, в фильмах не могут участвовать люди, чьи имена внесены в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Также сюжет фильма не должен быть прямо или косвенно связан с деятельностью органов государства-агрессора.

Напомним, против принятия законопроекта №1317, запрещающего показывать на территории Украины фильмы и сериалы, популяризирующие органы страны-агрессора, выступили представители Радикальной партии.

В частности, ее лидер Олег Ляшко заявил, что "рассмотрение закона перенесли на вечер, потому что, в том числе, и наша фракция считает, что этот закон нуждается в существенной доработке".