У Путина рассказали о переговорах по Донбассу: были содержательными

Прошедшие в Кремле переговоры между канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом и главой РФ Владимиром Путиным относительно конфликта в Украине были конструктивными и содержательными.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

В то же время он уточнил, что сейчас идет подготовка текста возможного совместного документа по имплементации минских договоренностей.

"В продолжение вчерашних контактов президента Франции Олланда и канцлера ФРГ Меркель в Киеве сегодня состоялись их конструктивные и содержательные субстантивные переговоры с президентом России", - отметил Песков.

"В настоящее время работа ведется для подготовки текста возможного совместного документа по имплементации минских договоренностей. Документа, который включал бы в себя предложения президента Украины, и предложения, сформулированные сегодня и добавленные президентом Российской Федерации Владимиром Путиным", - добавил пресс-секретарь.

Также, по его словам, "лидеры России, Франции, Германии и Украины в воскресенье подведут в ходе телефонного разговора предварительные итоги работы над документом по урегулированию на востоке Украины".

Позже Песков сказал, что европолитики покинули Кремль и отправились в аэропорт, чтобы уехать из российской столицы.

Напомним, ранее сообщалось, что Ангела Меркель и Франсуа Олланд прибыли в Москву для обсуждения с главой РФ Владимиром Путиным механизмов решения конфликта на Донбассе.

До этого европолитики побывали в Киеве, где обговорили ситуацию на востоке Украины с Президентом нашей страны Петром Порошенко.