Саакашвили подсказал украинской армии, как захватить всю Россию

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили считает, что если украинской армии дать необходимые знания, навыки и оружие, они смогут захватить всю Россию.

Об этом он заявил в эфире Телеканала 24.

"Главные пробелы Украины - это устаревшее противотанковое вооружение. Но более новое есть у США, и если они его предоставят, и Украина подорвет первые 50 российских танков, все совсем иначе будет", - говорит бывший грузинский лидер.

"Американцы готовы давать это, готовы давать беспилотники и артиллерию. Наши офицеры, которых готовили американцы, теперь готовят ваших военных. Они рассказывают, что дух украинских солдат лучший в мире, если им дать необходимые знания, навыки и оружие, они смогут и всю Россию захватить", - уверен экс-президент.

При этом Саакашвили убежден, что существует большая вероятность того, что США больше помогать Украине.

"Они увидели большую борьбу украинского народа. Увидели, что Украина готова отстаивать демократические ценности, которые для США являются главными", - сказал он.

Напомним, что несколькими днями Саакашвили заявил, что Запад должен немедленно оказать Украине военную помощь.

видео: 24tv.ua