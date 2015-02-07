Завтра в Минске Порошенко может встретиться с Путиным - СМИ

Результаты проведенных 5 февраля в Киеве переговоров Президента Петра Порошенко, главы Франции Франсуа Олланда и канцлера Германии Ангелы Меркель стороны договорились держать в строгом секрете

Но из скудных официальных сообщений и собранных крупиц информации от нескольких украинских источников, близких к переговорному процессу, можно составить какую-то картину, пишет ZN.UA.

Во-первых, как утверждают собеседники издания, никакого четкого плана Олланд и Меркель в Киев не привозили. По их словам, путинский "Комплекс мер", предложенный в конце января и предполагающий федерализацию Украины и автономию для Донбасса, не был взят за основу, но катализатором стал. Все обсуждалось и выписывалось на месте, в Киеве.

Согласованный тремя сторонами документ "не базируется на каких-либо переданных из Москвы или привезенных из Берлина или Парижа документах". Незыблемый фундамент для поиска и выработки предложений — Минские договоренности. Причем, как в очередной раз подчеркнул украинский министр иностранных дел Климкин, эти договоренности — "не меню". То есть выбирать лишь понравившееся — не получится, выполнять нужно все.

В Киеве стороны постарались детализировать Минские соглашения, расписать какие-то временные периоды, определить более четкие графики выполнения.

Как сообщили собеседники издания, "украинская сторона сделала все, чтобы снять возможные подозрения и вопросы партнеров", "доверие восстановлено".

Наработанный документ, с которым Меркель и Олланд отправились в Москву —совместная позиция лидеров Германии, Франции и Украины", — заверил ZN.UA высокопоставленный источник.

Кроме того, предварительно оговорено, что в случае, если Владимир Путин, после консультаций дуэта с Президентом Украины, окажется восприимчив к изменению ряда положений, предложенного им же документа, то ориентировочно в воскресенье в Минске может состояться встреча в "нормандском формате": Порошенко, Меркель, Олланд, Путин. В связи с возможностью такого развития событий украинский лидер на день сократил свое пребывание на Мюнхенской конференции и в пятницу остался в Киеве, чтобы быть готовым к внештатному развитию ситуации по возможной встрече.

Во-вторых, по информации источника, на переговорах речь шла лишь о линии размежевания, зафиксированной в минском Меморандуме от 19 сентября. Признать фактическую линию, как того добивается Кремль, украинскую сторону никто не принуждал, и "никакие украинские территории никто не отдавал".

В-третьих, "автономию" двух восточных регионов никто не проталкивал, в документе есть ссылка лишь на украинский закон об особом статусе Донбасса. Что касается проведенных 2 ноября в ЛНР и ДНР "выборов", Меркель и Олланд также считают их незаконными.

В-четвертых, о НАТО речь в Киеве, якобы вообще не шла. Хотя, напомним, что перед самым отлетом в Киев президент Олланд сделал ошеломившее многих заявление о том, что Франция не поддерживает идею присоединения Украины к Североатлантическому альянсу.

Напомним, что у Путина назвали содержательными переговоры в Москве с учатием МЕркель и Олланда.