Порошенко прибыл в Германию на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Президент Петр Порошенко прибыл в Германию для участия в 51-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности (MSC).

Об этом со ссылкой на пресс-службу главы государства сообщает УНИАН.

По словам пресс-секретаря украинского лидера Святослава Цеголко, выступление Порошенко запланировано на 16.00 по киевскому времени.

Кроме того, в рамках визита президента Украины в ФРГ запланирована трехсторонняя встреча с вице-президентом США Джозефом Байденом и канцлером Германии Ангелой Меркель, а также ряд двусторонних встреч, в том числе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Агентство напомнило, что MSC проходит 6-8 февраля. Предполагается, что в работе конференции сегодня, 7 февраля, примут участие Меркель, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, госсекретарь США Джон Керри, президент Европарламента Мартин Шульц, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и другие.

Основная задача конференции, как отмечают организаторы, - обсудить текущие и будущие проблемы в сфере безопасности и внешней политики. Основными темами 51-й Мюнхенской конференции по безопасности будет крушение системы международного порядка в связи с кризисом в Украине и его последствия для европейской архитектуры безопасности, а также ситуация на Ближнем Востоке. Также участники конференции обсудят вопрос увеличения беженцев и борьбу с терроризмом.

Также напомним, что по данным СМИ, завтра Порошенко может встретиться с Путиным в Минске.

Фото: @APUkraine