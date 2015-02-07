Немцов назвал условие, при котором война на Донбассе может прекратиться

Российский оппозиционер Борис Немцов заявил, что если больше половины населения РФ узнает, что в Украине гибнут солдаты их страны, то война на Донбассе прекратиться.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Можно, конечно, ждать "имплементации минских договоренностей в "нормандском формате""… но лучше действовать", - считает политик.

В то же время оппозиционер подчеркнул, что "главное чего боится Путин (глава РФ Владимир Путин - ред.) - это потери власти".

"Народу война России и Украины точно не нравится. Правда об участии наших солдат в войне, их гибели, несчастных родных, потерявших сыновей и отцов, подорвет доверие к Путину и его режиму", - отметил Немцов.

"Поэтому Путин и агитпроп врут, что Россия с Украиной не воюет, а там идет гражданская война. Пропаганда сумела внушить людям эту лживую версию и большинство граждан России в нее верят. Лишь 10% наших соотечественников знают правду - Россия воюет с Украиной, отправляет туда оружие и военных. Вот такое оболванивание", - объяснил он.

"Задача наша - объяснить людям, что Путин воюет с Украиной - мстит за своего подельника Януковича (лишенный звания президента Украины беглый Виктор Янукович - ред.), свергнутого революцией, и европейский выбор Украины", - добавил политик.

По его словам, "как только больше 50% наших граждан будет знать, что в Украине гибнут не мифические добровольцы-отпускники, а наши солдаты, война прекратиться".

Напомним, ранее Борис Немцов выразил мнение, что победителей в войне на Донбассе не будет ни в Украине, ни в России.