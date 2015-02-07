Порошенко назвал количество погибших на Донбассе украинских солдат

Президент Петр Порошенко заявил, на востоке нашей страны уже погибли 1 тыс. 432 украинских солдата.

Об этом он сообщил на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, пишет Интерфакс-Украина.

В то же время глава государства уточнил, что были убиты свыше 5 тыс. 600 мирных граждан.

"Украинские войска, солдаты защищают свое Отечество, пали в бою 1432 солдата. Более 5600 мирных жителей были убиты, и количество убитых мирных граждан все время увеличивается", - отметил Президент.

Напомним, ранее сообщалось, что Петр Порошенко показал паспорта и военные билеты российских солдат, найденные на территории Украины. Фото смотрите здесь.