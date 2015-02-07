Боевики никак не угомонятся, хотя и несут "безумные" потери

В субботу, 7 февраля, в течение дня в зоне АТО на Донбассе боевики 68 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих.

Об этом говорится на странице пресс-центра АТО в Facebook.

В то же время в ведомстве уточнили, что наибольшую активность противник проявлял на Дебальцевском направлении.

"Там преступники из реактивных систем залпового огня семь раз наносили удары по украинским военным и мирным населенным пунктам. Больше всего пострадал сам город Дебальцево. По нему боевики шесть раз наносили удары практически из всех видов оружия", - отмечается в сообщении.

Также террористы пять раз обстреляли Золотое, трижды - Троицкое, Санжаровку, Попасную, дважды - Малоорловку и Горское. При этом они из танка вели огонь по Миусу.

"В Новогригорьевке преступники пытались штурмовать наши позиции с применением пяти танков, при поддержке около 50 боевиков. Нападение бойцы АТО успешно отразили", - добавили силовики.

Обратим внимание, что в этот же день произошел бой в Чернухино.

"На Луганском направления противник 14 раз вел огонь по позициям наших военных. Больше всего под удары попали Новотошковское, Станица Луганская, Крымское. На Донецком направлении от "Градов" пострадали Песках", - подчеркнули в пресс-центре.

Между тем на Мариупольском направлении враг из минометов и реактивных систем обстреливал Гнутово.

"В ходе противостояний наши военные мужественно удерживают позиции. Однако, несмотря на безумные потери, противник продолжает кровавые боевые действия", - резюмировали в штабе АТО.

Напомним, ранее сообщалось, что возле поселка Фащевка Луганской области боевики штурмовали блокпост, на котором несут службу пограничники и военнослужащие ВСУ, в результате атаки погибли двое украинских бойцов.