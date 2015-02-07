Военный эксперт об агрессии России: Путин кончит, как Янукович

Глава Центра оборонной реформы Александр Данилюк прокомментировал агрессию РФ в Украине, заявив, что президента страны Владимира Путина ожидает судьба беглого Виктора Януковича.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Как и год назад, никакого мира не будет, а Путин кончит, как Янукович. Готовясь к такому финалу, он, собственно, и наращивает отношения с Северной Кореей", - считает военный эксперт.

По его мнению, глава РФ "будет бежать в Пхеньян, откуда будет давать пресс-конференции, что он легитимный".

Напомним, ранее Александр Данилюк заявил, что России необходима война на Донбассе, и на прекращение огня она не пойдет.