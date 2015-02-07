Россияне провоцируют бои между силами АТО и ДНРовцами: опубликован перехват разговоров

В зоне АТО на Донбассе российские военные провоцируют боевые столкновения между украинскими силовиками и террористами так называемой ДНР.

Об этом свидетельствуют обнародованные разговоры боевиков, перехваченные СБУ, пишет "Украинская правда".

В то же время издание уточнило, что, согласно обнародованной ведомством аудиозаписи, провокации солдаты РФ устраивают, осуществляя одновременный обстрел позиций обеих сторон.

Больше о ситуации на востоке Украины и провокациях террористов читайте в спецтеме "Главреда".

Видео: Служба безпеки України