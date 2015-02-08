В Украину вторгся 13-й российский "гумконвой": в составе колонны более 170 единиц техники

13-й российский "гуманитарный конвой" пересек границу с Украиной и направляется в сторону Донецка и Луганска.

Об этом УНИАН сообщили в МЧС России.

"Сегодня утром колонна МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса выдвинулась из Донского спасательного центра на границу Российской Федерации. Пройдя соответствующие процедуры на пунктах пропуска, автомобили продолжили движение в сторону Донецка и Луганска", - говорится в сообщении.

Утверждается, что общий вес гуманитарного груза – свыше 1800 тонн - это продукты питания, предметы первой необходимости, медикаменты, строительные материалы, а также другие материальные средства, необходимые для жизнеобеспечения населения Луганской и Донецкой областей. В составе колонны МЧС России более 170 единиц техники.

Вместе с тем, представители Государственной пограничной службы Украины осуществляли только визуальный осмотр очередного "гумконвоя" из России. Об этом рассказал УНН пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Сегодня утром в нарушение согласованных модальностей норм международного и национального права российская сторона в одностороннем порядке осуществила пропуск 13-го так называемого" гумконвоя ". Но поскольку процедура оформления была нарушена, то погранично-таможенная украинская группа осуществляла только визуальное наблюдение за прохождением транспортных средств", - сказал он.

При этом, по словам А.Слободяна, представители Международного комитета Красного креста участия в оформлении груза также не принимали.

Напомним, ранее в СНБО сообщили, что Россия под видом "гуманитарных конвоев"продолжает поставлять боевикам Донбасса оружие.