Минобороны ответило россиянам: опубликовало документы погибших "отпускников"

Министерство обороны Украины ответили на просьбу российской стороны о предоставлении паспортов граждан РФ, воюющих на Донбассе и опубликовало фотографии документы россиян, погибших на Донбассе.

Об этом сообщатся на странице ведомства в Facebook.

"Вот эти документы, которые забрали воины 128-й механизированной бригады с тел российских наемников, которые были уничтожены во время очередного боя. По паспортам видно, что в бою на Дебальцевском плацдарме участвовали граждане Российской Федерации. В частности, Евгений Николаевич Бугров, рожденный 23 июля 1976 г. и зарегистрированный в городе Тюмени", - говорится в сообщении.

Согласно другим найденным у Бугрова документам, он является бойцом так называемой ДНР.

По свидетельствам бойцов ВСУ, погибший носил обмундирование морской пехоты ВС РФ и вел себя как хорошо подготовленный боец.

Еще у одного бойца было изъято страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования Российской Федерации.

Напомним, ранее представители РФ на конференции в Мюнхене попросили украинскую делегацию предоставить доказательства участия военных России в войне на Донбассе.

Как известно, 7 февраля в Мюнхене Президент Украины Петр Порошенко показал паспорта воюющих в Украине военных России.

фото: facebook.com/theministryofdefence.ua