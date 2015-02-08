Украинская армия неприятно удивила Путина и должна заставить врага идти на переговоры

Украинская армия неприятно удивила президента РФ Владимира Путина и должна нанести врагу максимальных потерь для того, чтобы заставить противника идти на переговоры.

Такое мнение высказал бывший командующий силами НАТО в Косово, генерал армии США в отставке Уэсли Кларк в интервью ТСН.

По его словам, украинский опыт ведения войны за последние сто лет опережает опыт других стран мира, точно - едва ли не большинства европейских.

"Украина платит очень высокую цену и это - настоящая и огромная трагедия - то, что происходит сегодня. И мы знаем, что виновата в этом Россия. Но главный и базовый принцип того, как выиграть войну - не деритесь, не действуйте, но здесь у вас нет особого выбора. Второй принцип - используйте дипломатию и старайтесь решить все путем переговоров для того, чтобы достичь цели и получить все при малейших потерях", - отметил американский военный.

Кларк добавляет, что в случае отсутствия результатов работы дипломатии, военным Украины необходимо заблокировать важные для врага позиции и укрепиться так, чтобы нанести наибольший ущерб.

"И в конце концов сойтись на прекращении боев. Вы выиграете, вот посмотрите. Не так часто удается выиграть благодаря одному сильному и решительному маневру или наступлению. Это набор последовательных, казалось бы, легких и незаметных движений - иногда скучных, порой опасных, порой это изнурительные и кровопролитные бои. Это то, что в конечном итоге становится работой и обыденным для обычных солдат", - отметил он.

Кроме того, хорошим решением, по мнению отставного генерала, является смена всей верхушки военного командования и страны.

По его словам, украинская армия неприятно удивила Путина.

"Дипломатия - это такое искусство рычагов, систем воздействия и того, как они между собой взаимодействуют. Одним из крупнейших и самых заметных рычагов является сопротивление и мужество украинском. И это то, что действительно шокировало мистера Путина, потому что он когда-то уже говорил, что Украина – ненастоящее государство и он думал, что Украинцы не окажут ему сопротивления, или хотя бы не будут противодействовать и не будут сражаться с ним так упорно и жестко, как они это делают уже почти год. И вот это то, от чего он был действительно удивлен", сказал Кларк.

Напомним, ранее Госсекретарь США Джон Керри заяви, что военного решения в Украине не существует, а Путин должен изменить свой путь