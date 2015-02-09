Кабмин ввел пограничный режим в зоне АТО и в двух районах Херсонской области

Кабинет министров с 10 февраля вводит пограничный режим в зоне антитеррористической операции (АТО) и в некоторых районах Херсонской области.

Об этом передает РБК-Украина.

Согласно документу, пограничный режим вводится на территории Донецка, Авдеевки, Артемовска, Угледара, Горловки, Дзержинска, Дебальцево, Докучаевска, Селидово Донецкой области.

Кроме того, такой режим вводится на территории Артемовского, Волновахского, Володарского, Константиновского, Красноармейского, Марьинского, Ясиноватского районов Донецкой области; Лутугинского, Новоайдарского, Перевальского, Попаснянского, Славяносербского, Старобельского районов Луганской области; Богодуховского района Харьковской области; Новотроицкого, Чаплынского районов Херсонской области.

Напомним, ранее сообщалось, что Турчинов предупредил: пропускной режим в зоне АТО будет ужесточен.