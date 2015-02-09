За два дня в Украину перебросили 1,5 тыс. россиян и 300 единиц техники

На Донбассе за выходные дни 7-8 февраля через пропускной пункт "Изварино" зашли 1, 5 тысячи российских наемников и около 300 единиц военной техники.

Об этом заявил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

"По данным разведки, Россия продолжает перебрасывать на Донбасс грузы с оружием и топливно- смазочными материалами. За выходные 7-8 февраля через госграницу в пункте пропуска " Изварино " прошло полторы тысячи представителей ВС России и более 300 единиц военной техники – самоходные артустановки, БМ-21 "Град", тентованные грузовики и пр. Колонны направились в Луганск, Дебальцево и Антрацит", - сообщил Лысенко.

Ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук отмечал, что в Крыму и России подготовлены 3 тыс. боевиков для переброски на Донбасс.