Анекдот от Шендеровича: если бы Путин-миротворец надавал Путину-отморозку по репе, война б в Украине прекратилась

Писатель-сатирик Виктор Шендерович размышляет о напряженной работе президента России Владимира Путина над вопросом урегулирования военного конфликта на востоке Украины.

Москва ведет работу над поиском мирного урегулирования на юго-востоке Украины с акцентом на мирный план Путина, сообщил "Интерфаксу" источник в российском МИДе, сообщает Гордон.

"Воистину, это картина, полная неподдельного драматизма, – поиски Путиным мирного урегулирования на юго-востоке Украины, причем не абы как, а по плану Путина…

Есть старый анекдот про психиатра, которому повезло с пациентом, потому что у того раздвоение личности, и платят оба…", - говорит сатирик.

"Стало быть, имеется Путин, который развязал эту войну и продолжает ее вести. И в то же самое время где-то неподалеку обитает Путин-миротворец, озабоченный поисками мира.

Если бы этот второй встал в полный рост и просто надавал первому по репе, война в Украине прекратилась бы, надо заметить, сама собой, в течение недели. Но проблема в том, что второй Путин – человек робкий и неприкаянный, и все время консультируется с первым (совершенным, надо заметить, отморозком), рассуждает сатирик.

"Друг мой, – говорит он ему, бывало, из своего гуманитарного уголка, – как бы нам прекратить эту войну?

– По моему плану, – сухо отвечает первый, не поднимая головы от карты боевых действий.

– А, это… что за план-то?

Тут первый поднимает глаза на второго и смотрит на него внимательно и брезгливо.

– Ты че, тупой?

– Нет, – неуверенно отвечает второй.

Первый молча машет рукой и склоняется над картой.

– Не, ну ладно, – канючит второй. – Ну, скажи, что за план-то?

– Оставить все, как есть! – отчеканивает первый. – А эти чтобы все отвалили – меркели-шмеркели, пиндосы с лягушатниками… Понял?

– А-а, – говорит второй, – да, понял…

– Ну, вот в этом направлении и ищи, – напутствует его первый и делает короткий знак рукой, прекращающий аудиенцию. И второй идет искать мирное урегулирование в указанном направлении.

Ночей не спит, обыскался уже…

Отличие этой картины от анекдота, рассказанного выше, состоит в том, что платят за тяжелого психического господина – Россия и Украина.

Заплачено уже пятью тысячами жизней и полутора миллионами беженцев. Заплачено будущей неотвратимой деградацией огромной страны и адом в соседней, еще вчера дружественной стране…

И один дьявол знает, чем продлится плата в самое ближайшее время", - пишет Шендерович.

Напомним, оппозиционный российский политик Борис Немцов заявил, что Путин мстит Украине за своего подельника Януковича.