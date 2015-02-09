Российский политолог: цель Путина – не Украина, ему нужен статус Сталина

Целью президента России Владимира Путина является реставрация ялтинско-потсдамской системы международных отношений, в которой есть зоны влияния великих держав и в котором военные силы играют ключевую роль, а Украина – только пространство для торга и для маневра в этих переговорах.

Об этом заявил российский политолог Станислав Белковский, передает "Открытая Россия".

Вместе с тем, по его мнению, Запад возвращения этого мира не хочет.

"Я считаю, что Запад сдал бы Путину Украину, если бы требования Путина ограничивались только Украиной. Но Запад понимает, что цель Путина – вовсе не Украина. Он хочет получить не исключительно Украину, сама по себе она ему на фиг не нужна. Путину нужен статус Сталина, статус лидера державы-победительницы в (во второй. – Открытая России) мировой войне. И Запад понимает, что сдача Украины – это возврат к ялтинско-потсдамской системе, возникшей в 1945 году и ликвидированной одновременно с падением Берлинской стены в 1989 году. Такое положение дел – большая удача для Украины: на такие уступки Путину Запад не пойдет, и, заодно, не сдаст и Украину.

Запад хочет дать понять Путину: "Ты, старик, являешься правопреемником страны, проигравшей мировую войну, а именно холодную войну, которая длилась с 1946 по 1991 год, и поэтому статус Сталина ты не получишь, так как у тебя нет заслуг для этого", заявил Белковский.

Напомним, ранее российский оппозиционер Борис Немцов заявило войне на Донбассе: Путин мстит Украине за своего подельника Януковича.