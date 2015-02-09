Эксперт назвал причину мощного взрыва в Донецке: склад с "умным оружием" из РФ накрыли "Луной"

Украинские военные уничтожили склад с оружием боевиков на территории Донецкого казенного химического завода, применив тактический ракетный комплекс "Луна".

Об этом "Главреду" сообщил сопредседатель гражданской инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

По его данным, удар был нанесен в момент разгрузки боевиками крупной партии новейшего российского оружия и боеприпасов, в том числе т.н. "умного оружия" с системами радионаведения.

"Били в момент разгрузки, которая должна была проходить в трех местах, но сдуру боевики привезли в одно место, потому что там (не территории донецкого казенного завода – ред.) подземные хранилища. По нашей информации там были новейшие боеприпасы с радионаведением, в том числе так называемое "умное оружие", пояснил Снегирев.

Справка: "Луна-М" (по классификации НАТО — FROG-7) — семейство советских тактических ракетных комплексов с неуправляемой баллистической ракетой. Дальность стрельбы — 15-70 км. Круговое вероятное отклонение — до 700 метров. На 2010 год в Украине находилось на хранении 50 единиц комплекса.

Напомним, ранее сообщалось, что сверхмощный взрыв всколыхнул Донецк: ударная волна прошла по всему городу.

Фото: Википедия.