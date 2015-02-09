Обама об агрессии России: увеличила количество войск в Украине

Президент США Барак Обама прокомментировал агрессию РФ против Украины, заявив, что она нарушила минские соглашения.

Об этом он сообщил в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, пишет "5 канал".

"Одним из вопросов переговоров была агрессия России против Украины. Они нарушили все свои обязанности по минских соглашениях", - отметил американский президент.

"И - российские войска, и Россия не просто их не вывела, а наоборот - увеличила их количество", - добавил Обама.

Напомним, ранее сообщалось, что в Берлине (Германия) представители МИД стран так называемой "нормандской четверки" собрались на встречу относительно ситуации в Украине.