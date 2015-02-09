Украина попросила отложить начало действия санкций ЕС против России

Главы МИД Европейского союза по просьбе Украины отложили начало действия новых санкций против России.

Об этом после завершения Совета ЕС в Брюсселе сообщил министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына, пишет УНИАН со ссылкой на РАР.

"Это украинская просьба, чтобы не вводить эти санкции сегодня, немедленно, но принять однозначно решение о принятии санкций, а ввести их в действие в понедельник (16 февраля - ред.)", - отметил дипломат.

"Трудно было отказать. Украинцы считают, что такой жест облегчит попытки переговоров (относительно ситуации на Донбассе - ред.) и, возможно, создаст новый шанс", - добавил он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Гарсия-Маргальо заявил, что из-за введенных против России санкций Евросоюз уже потерял 21 млрд евро.