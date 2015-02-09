Обама рассказал, как нужно удерживать Россию от наступления на Украину

Президент США Барак Обама заявил, что сейчас дипломатическими методами нужно удерживать Россию от дальнейшего наступления на территорию Украины.

Об этом он сообщил в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, пишет Украинская правда.

"Наш анализ показывает, что сейчас то, что нам нужно делать - это удерживать Россию от дальнейшего наступления на территорию Украины", - отметил глава Штатов.

"И это будет на пользу и американцам, и немцам. А делать это нужно дипломатическими методами", - добавил Обама, признавая в то же время, что сейчас дипломатия не дает необходимого успеха.

"Мы не хотим, чтобы Россия осталась в проигрыше (вследствие давления Запада). Нам не нужна слабая Россия. Нам нужна сильная, процветающая Россия, которая будет нашим партнером", - подчеркнул президент.

По его словам, "к сожалению, Россия приняла решение, которое является плохим для России, плохим для Европы и плохим для мира ". Также он сказал, что США пытаются согласовать с ЕС стратегию противодействия РФ.

Напомним, ранее Барак Обама прокомментировал агрессию РФ против Украины, заявив, что она нарушила минские соглашения.