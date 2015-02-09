Украина о переговорах по Донбассу: могут быть последним шансом мирно решить конфликт

Спикер МИД Украины Евгений Перебийнис назвал будущие переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе едва ли не последним шансом мирным путем разрешить возникший в регионе конфликт.

Об этом он сообщил в эфире "5 канала", пишет Укринформ.

"...мы сейчас подходим к переговоров в Минске с осторожным оптимизмом, но должны готовиться и к другому сценарию", - отметил чиновник.

В то же время Перебийнис выразил мнение, что "терпение Запада относительно действий России все же имеет свой предел".

"Риторика, которая была продемонстрирована и канцлером Германии и президентом Франции на прошлой неделе, и сегодняшняя Барака Обамы (глава США - ред.) свидетельствует о том, что действительно то, что должно состояться в среду - это едва ли не последний шанс все же прийти к общему мнению, к мирному разрешению этой ситуации", - добавил спикер МИДа.

Напомним, ранее сообщалось, что Президент Петр Порошенко, глава Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин договорились 11 февраля в Минске (Беларусь) провести встречу по Донбассу в "нормандском формате".