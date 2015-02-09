Украина о переговорах по Донбассу: могут быть последним шансом мирно решить конфликт

Терпение Запада относительно действий РФ все же имеет свой предел, подчеркнул Перебийнис.
Спикер МИД Украины Евгений Перебийнис назвал будущие переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе едва ли не последним шансом мирным путем разрешить возникший в регионе конфликт.
Об этом он сообщил в эфире "5 канала", пишет Укринформ.
"...мы сейчас подходим к переговоров в Минске с осторожным оптимизмом, но должны готовиться и к другому сценарию", - отметил чиновник.
В то же время Перебийнис выразил мнение, что "терпение Запада относительно действий России все же имеет свой предел".
"Риторика, которая была продемонстрирована и канцлером Германии и президентом Франции на прошлой неделе, и сегодняшняя Барака Обамы (глава США - ред.) свидетельствует о том, что действительно то, что должно состояться в среду - это едва ли не последний шанс все же прийти к общему мнению, к мирному разрешению этой ситуации", - добавил спикер МИДа.
Напомним, ранее сообщалось, что Президент Петр Порошенко, глава Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин договорились 11 февраля в Минске (Беларусь) провести встречу по Донбассу в "нормандском формате".