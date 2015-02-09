Украина о переносе начала действия санкций: ЕС дал России четкий сигнал

Спикер МИД Украины Евгений Перебийнис заявил, что отсрочка начала действия новых санкций ЕС против России дает возможность провести в Минске результативные переговоры по Донбассу.

Об этом он сообщил в эфире "5 канала" пишет Украинская правда со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Приняв такое решение (перенос даты вступления санкций в силу - ред.) Евросоюз дал четкий сигнал России, а также дал возможность провести в среду результативные переговоры", - отметил чиновник.

По его словам, "в этой ситуации это очень важно".

В то же время спикер МИД добавил, что именно от успехов переговоров лидеров стран "нормандской четверки" в Минске будет зависеть судьба дальнейших санкций ЕС в отношении России.

Напомним, ранее министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Гарсия-Маргальо заявил, что из-за введенных против РФ санкций Евросоюз уже потерял 21 млрд евро.