Ситуация под Дебальцево резко осложнилась: боевики оттеснили силы АТО по нескольким направлениям

В районе Дебальцево Донецкой области ситуация резко осложнилась. Российские войска и террористические группы за последние трое суток смогли резко нарастить ударную мощь своих фланговых тактических групп и с 9 февраля перешли к активным наступательным действиям.

Об этом сообщает нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Удары украинской артиллерии по районам сосредоточения и путям выдвижения ударных тактических групп противника лишь оттянули начало атак и дали частичный эффект. Не смотря на понесённые потери (порядка 11 единиц боевой техники и несколько десятков уничтоженных террористов), боевики и российские войска одновременно на двух участках попытались сначала взять под огневой контроль трассу Артёмовск – Дебальцево, а затем, с подходом главных сил, перерезать пути снабжения к Дебальцево"- пишет Тымчук..

По его информации, противник смог оттеснить украинские войска по нескольким направлениям, в частности, заняв позиции в районе н.п.Логвиново.

"Украинская артиллерия нанесла последовательно два массированных огневых удара по позициям боевиков в данном районе, однако в результате наблюдался лишь частичный отход разрозненных групп террористов. Также украинские войска нанесли ряд ударов по позициям боевиков в районе Углегорска и Новогригоровка, также с частичным эффектом", - собщает эксперт.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Дебальцевского "котла" нет, но силы АТО оказались в оперативном "мешке". Противник занял деревню Логвиново.

видео: ТСН