В бою за Логвиново уничтожен 51 "отпускник" из РФ, почти сотня ранены - соцсети

Российские военные и приданные им боевики пытаются захватить село Логвиново Артемовского района Донецкой области, чтобы перерезать автодорогу, связывающую Артемовск с Дебальцево. При этом они несут тяжелые потери – полсотни убитых и почти сотня раненых.

Об этом в своем блоге сообщил Олег Ярчук.

"Р-н н.п. Логвиново. Подразделения 136-й гв. ОМСБр ЮВО при выполнении боевых задач "200" - 33, "300" – 52. Подразделение отведено с линии боесоприкосновения", - говорится в донесении российских военных вышестоящему командованию.

"Р-н н.п. Логвиново. Уточненные потери подразделений 25-го отдельного полка специального назначения 49-й ОА ЮВО (Ставрополь) "200" - 18, "300" – 39", - сказано еще в одном донесении.

За Логвиново идут тяжелые позиционные бои. Сообщение по трассе затруднено, но возможно, сообщает блогер

По данным Ярчука, реальные потери регулярных войск РФ в войне на Донбассе по состоянию на утро 10 февраля 2015 года составили: убитыми 6624, ранеными – 4636 и пропавшими без вести – 3014 человек.

Напомним, что под Дебальцево россияне оттеснили силы АТО на нескольких направлениях.

Больше о ситуации на Дебальцевском плацдарме и на Донбассе читайте в спецтеме "Главреда".