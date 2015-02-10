Наступление полка "Азов": взят Павлополь и блокпост возле Саханки, штурмуют Октябрь

10 февраля силы антитеррористической операции взяли под контроль село Павлополь в Новоазовском районе Донецкой области, что в пределах 20 км от Мариуполя.

Об этом говорится в сообщении полка "Азов" на старице в Facebook.

"Взят первый блокпост в направлении Саханки. Противник отступает... Освобожден Павлополь. Начинается штурм Октября", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Азов" сообщил, что начал наступление в сторону Новоазовска Донецкой области и взял под контроль Широкино.