Рада ликвидировала Нацкомиссию по вопросам морали

Верховная Рада проголосовала за ликвидацию Национальной экспертной комиссии Украины по вопросам защиты общественной морали.

За принятие закона о внесении изменений в Закон Украины "О защите общественной морали" (относительно государственного надзора), автором которого выступила Ольга Червакова, проголосовали 245 депутатов, пишет Украинская правда.

По словам нардепа, ликвидация комиссии позволит сэкономить существенные средства.

Так, на комиссию за последние 5 лет потрачено 30 млн грн, то есть 6 млн грн в год.

Она также напомнила, что ликвидация Нацкомиссии по вопросам морали является одним из пунктов коалиционного соглашения.

"Абсолютно не говорится о прекращении государственного контроля над общественной моралью. Наоборот оно только усиливается", - сказала народный депутат.

По ее словам, существует 9 органов, осуществляющих такой контроль.

Червакова зачитала также обращение председателя комиссии Василия Костицкого к милиции после разгона студентов Евромайдана 30 ноября, которое не содержит осуждений действий силовиков.

Напомним, 9 февраля Рада возобновила работу комиссии по люстрации судей.