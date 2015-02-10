Порошенко и Обама считают: Россия должна выполнять обязательства по Минским соглашениям

Президент Украины Петр Порошенко и Президент США Барак Обама во время телефонного разговора договорились о координации дальнейших шагов после переговоров глав "нормандской четверки" в Минске 11 февраля.



Об этом передает пресс-служба главы государства.



Президенты обсудили ситуацию на Донбассе и подчеркнули необходимость прекращения огня и мирного урегулирования на основе воплощения минских договоренностей, сказано в сообщении.



"Собеседники выразили надежду на достижение прогресса во время встречи в "нормандском формате" в Минске, а также высоко оценили усилия лидеров Германии и Франции", - подчеркнули в пресс-службе Порошенко.



Президенты Украины и США подчеркнули необходимость выполнения Россией своих обязательств в соответствии с Минскими договоренностями.



Барак Обама также выразил соболезнования по поводу гибели украинских граждан в Краматорске.



Обама снова заверил в готовности США и в дальнейшем поддерживать Украину в получении ею финансовой помощи от международных партнеров и международных финансовых организаций для осуществления необходимых реформ.



Напомним, ранее сообщалось, что Обама пригрозил России дальнейшим давлением: переписывать границы Европы недопустимо.