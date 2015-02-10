Порошенко и Обама считают: Россия должна выполнять обязательства по Минским соглашениям

Порошенко и Обама договорились о координации дальнейших шагов после переговоров глав "нормандской четверки".
Президент Украины Петр Порошенко и Президент США Барак Обама во время телефонного разговора договорились о координации дальнейших шагов после переговоров глав "нормандской четверки" в Минске 11 февраля.
Об этом передает пресс-служба главы государства.
Президенты обсудили ситуацию на Донбассе и подчеркнули необходимость прекращения огня и мирного урегулирования на основе воплощения минских договоренностей, сказано в сообщении.
"Собеседники выразили надежду на достижение прогресса во время встречи в "нормандском формате" в Минске, а также высоко оценили усилия лидеров Германии и Франции", - подчеркнули в пресс-службе Порошенко.
Президенты Украины и США подчеркнули необходимость выполнения Россией своих обязательств в соответствии с Минскими договоренностями.
Барак Обама также выразил соболезнования по поводу гибели украинских граждан в Краматорске.
Обама снова заверил в готовности США и в дальнейшем поддерживать Украину в получении ею финансовой помощи от международных партнеров и международных финансовых организаций для осуществления необходимых реформ.
Напомним, ранее сообщалось, что Обама пригрозил России дальнейшим давлением: переписывать границы Европы недопустимо.