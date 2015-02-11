Силы АТО разбили боевиков под Новоазовском, но они перебрасывают технику из России

Утром, 10 февраля, на Мариупольском направлении украинские войска без артподготовки, добившись оперативной внезапности, перешли в наступлении сразу на нескольких участках, действуя несколькими тактическими группами. В результате боев террористы на Навоазовском направлении были разбиты.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчуксообщает на своей странице в Facebook.

По его информации, "в ходе первого дня наступления украинским войскам удалось продвинуться на 7-10 км, освободив ряд населённых пунктов. Затем противник попытался остановить продвижение украинских подразделений путём нанесения массированных огневых ударов артиллерией по их боевым порядкам, а также организацией заградительного огня на путях их движения.

Тем не менее, фактически передовые подразделения российских войск и террористов на Навоазовском направлении разбиты (уничтожена 4-х орудийная противотанковая батарея противника, до 5 единиц бронетехники, а также 6 единиц автомобильной техники)", - отмечает Тымчук.

Между тем, боевики перебрасывают через Новоазовск с территории России тактическую бронегруппу армии РФ.

"В районе Новоазовска наблюдаются попытки российско-террористических войск уплотнить боевые порядки и нарастить артиллерийскую группу севернее города (в частности, зафиксирована переброска со стороны российской границы 4 установок РСЗО БМ-21 "Град"). Навстречу наступающим подразделениям украинских войск в район Саханки перебрасывается с территории России через Новоазовск тактическая бронегруппа армии РФ (3 танка, 2 БМП-2 и 2 БТР-80) ", - пишет эксперт.

Также идет переброска мелких групп террористов в районе Тельманово.

"От н.п. Тельманово вдоль дороги Т0508 наблюдается переброска нескольких мелких групп российско-террористических войск (до взвода с отдельными танками и ББМ). В основном для перевозки террористов используется гражданский автотранспорт. Общее направление – Шевченко- Порохня (южнее Тельманово). Цель противника в данном районе - создать на левом фланге наступающей тактической группы украинских войск свою ударную группу", -отметил Тымчук.

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчиновзаявил, что сегодня, 10 февраля, украинские силовики отодвинули линию фронта от Мариуполя на 20 километров и сильно укрепили оборону региона.

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